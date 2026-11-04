Kontrolden çıkan patates yüklü tır Aksaray'da devrildi, 1 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan patates yüklü tır Aksaray'da devrildi, 1 sürücü yaralandı

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Kontrolden çıkan patates yüklü tır Aksaray\'da devrildi, 1 sürücü yaralandı
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Kontrolden çıkan patates yüklü tır Aksaray\'da devrildi, 1 sürücü yaralandı
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Aksaray-Nevşehir kara yolu kavşağında gece patates yüklü tır devrildi, 1 sürücü yaralandı ve tonlarca patates refüje döküldü. Yaralı sürücü hastaneye sevk edilirken yol tek şeritten kontrollü açıldı, temizlik sonrası trafik normale döndü.

Aksaray'da patates yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, dorsedeki tonlarca patates refüje döküldü.

Kaza, gece saatlerinde Aksaray- Nevşehir kara yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. (24) yönetimindeki 42 BGD 515 plakalı Mercedes marka patates yüklü tır, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Tırın dorsesinde yüklü tonlarca patates refüje ve yola saçıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü İ.C. ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Karayolları ekipleri, yola savrulan patatesleri yol dışına taşıyarak temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yan yatan tır, olay yerine getirilen vinç yardımıyla kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik normale döndü. Kazanın ardından tırın yan yattığı ve patateslerin yola savrulduğu alan dronla görüntülendi.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilNevşehirAksarayTrafikGüncelSon Dakika

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