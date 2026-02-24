Bir adım daha atsalardı anne de kızı da hayatta değildi - Son Dakika
Bir adım daha atsalardı anne de kızı da hayatta değildi

Bir adım daha atsalardı anne de kızı da hayatta değildi
24.02.2026 10:02  Güncelleme: 10:04
Bir adım daha atsalardı anne de kızı da hayatta değildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı bina çöktü. Çökme esnasında yolda yürüyen anne ile küçük kızı enkaz altında kalmaktan son anda koşarak kurtuldu. Yaşanan dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Asrın felaketinde büyük hasar alan Hatay'da mahkeme süreci devam eden binaların yıkımları sürerken, İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi'nde yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı hasarlı bina çöktü. Ekiplerin bina enkazında yaptığı tarama ve dinleme faaliyetlerinde canlı izine rastlanmadı. Çökme sırasında apartmanın yanındaki bir binada da hasar oluştu.

Bir adım daha atsalardı anne de kızı da hayatta değildi

ANNE İLE KIZI SON ANDA KURTULDU

Çevrede bulunan iş yerine yansıyan görüntülerde ise binanın yerle bir olduğu ve anne ile kızının çöken binadan savrulan moloz parçalarından kaçarak görüldü. Görüntülerde anne ve kızın kaçarak uzaklaştıkları anlar anbean görüldü.

Yıkım esnasında hasar gören binadaki hasar ise gün ağarınca görüntülendi.

Bir adım daha atsalardı anne de kızı da hayatta değildi
Kaynak: İHA

İskenderun, 3. Sayfa, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir adım daha atsalardı anne de kızı da hayatta değildi - Son Dakika

Yorumlar (1)

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    yikim yapilirjen hicmi onlem alinmamis 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
