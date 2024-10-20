Konya\'da Bıçaklı Kavga: Yaralı Araçla Kaçtı

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Konya'da çıkan tartışmada bıçaklanan şahıs, otomobiline binip gitmek isterken bilinci kapanması sonucu 3 araca çarptı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'nde bulunan pazar alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O.Y. ve 3 şahıs henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şahıslardan biri M.O.Y.'yi bıçaklayarak yaraladı. M.O.Y. yaralı halde 34 GCS 53 plakalı Mercedes marka otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı. M.O.Y., Akkonak Sokak üzerinde bilincinin kapanması sonucu park halindeki 3 araca çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan 3 şüpheli ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı M.O.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA