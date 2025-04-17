Ehliyetsiz sürücü 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücü 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

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Konya'da ehliyetsiz olduğu öğrenilen 18 yaşındaki sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki 2 çocuğa çarptı. Çocuklardan birinin hayatını kaybettiği cinayet gibi kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

17.04.2025 21:10
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Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında dehşet veren bir kaza meydana geldi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 2 ÇOCUĞA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Fetih Caddesi istikametinden Başak Caddesi istikametine seyir halinde olan ehliyetsiz olduğu öğrenilen 18 yaşındaki M.K. idaresindeki 42 AYZ 760 plakalı Audi marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Kemal Keskin ile 13 yaşındaki F.Ö'ye çarptı.

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada çocuklardan Kemal Keskin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan F.Ö. ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, çocuklardan birinin hayatını kaybettiği birinin ağır yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin çocuklara çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Ehliyetsiz sürücü 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz sürücü 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı - Son Dakika

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