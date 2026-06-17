Konya\'da Dolandırıcılık Davasında Beraat Kararları Şaşkınlık Yarattı

Konya'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düşen 72 yaşındaki emekli öğretmen, evini, arsasını ve tüm paralarını dolandırıcılara kaptırdı. 8 yıldır hukuk mücadelesine devam eden Bekir Çetin'in dolandırıldığı olayın davası istinaf başvurusuyla yeniden görülürken, karar duruşmasında dava daha önceden beraat eden 2 sanık yönünden tekrar beraate sonuçlandı, diğer 2 sanıktan birinin cezası artırılırken, diğer sanık etkin pişmanlıktan yararlanarak cezasında indirime gidildi.

Olay, 2018 yılında Akşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen Bekir Çetin, 'kimliğinizi terör örgütü ele geçirdi, can ve mal güvenliğiniz tehlikede' denilerek kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü. Arsası ve evi sattırılan Çetin, bankadaki birikimlerini dolandırıcılara kaptırdı. Bekir Çetin, 8 yıldır dolandırıcılara karşı hukuk mücadelesi verirken, dolandırıcılık olayının şüphelilerinin yargılandığı davada 1 şüpheli 4 yıl 6 ay, 1 şüpheli 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı, 2 şüpheli de beraat ettirildi. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi ise kararı bozarak yeniden yargılamaya karar verdi. 8. Ceza Dairesinde görülen yargılamanın karar duruşmasına taraf avukatları, şüpheliler ve Bekir Çetin katıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Burhan Ç.'ye "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını 3 yıl 4 aya indirirken, Ferhat S.'nin 8 yıl 9 ay olan hapis cezasını artırarak 11 yıl 3 aya çıkardı. Tutuksuz sanıklar Mesut T. ve Süleyman O.'nun ise beraatine karar verildi.

Dolandırıcıların ağına düşen Bekir Çetin'in avukatı Özgül Akın Aydınöz, "Dolandırıcılık davasında yerel mahkemenin kararına karşı yapmış olduğumuz istinaf başvurusu ne yazık ki daha önce beraat etmiş olan 2 sanık yönünden yine beraatle sonuçlanmış oldu. Dosyadaki bilirkişi raporlarıyla suça iştirak ettikleri çok net bir şekilde tespit edilmiş olan ve suçun merkezinde olduğu çok net görünen 2 sanığın beraatine karar verilmiş olmasıyla ne yazık ki adalet yerini bulmamış oldu. Diğer 2 sanık yönündense 1 tanesinin cezası suçun 3 ve daha fazla kişi tarafından işlenmiş olması sebebiyle artırılırken diğerin de etkin pişmanlıktan yararlanmak suretiyle indirime gidilmiş oldu" dedi.

"Arsam ve evim elimden gitmiş oldu"

Dolandırıcıların ağına düşen Bekir Çetin, "Mahkemede suç delilleri belli olmasına rağmen esas sanıklar hakkında beraat kararı verildi. Ben yeniden adaletin tecelli etmesini istiyorum. Böyle bir dolandırıcılık olmaz. Arsam ve evim elimden gitmiş oldu ben açıkta kaldım. Zaten hastayım, yaşlıyım, yalnız yaşıyorum. Bundan faydalanarak beni bu halde soktular" şeklinde konuştu.

"8 yıldır adalet arıyoruz"

Bekir Çetin'in kızı Rana Çetin ise, "Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi bugün aslında beklediğimiz kararı verdi. Babamı dolandıran asıl kişi olan tarla kiracısının beraatinin onanmasına karar verdi ve bu beraat kararı kesinleşti, maalesef Yargıtay yolu da kapalı. ve biz olağanüstü hukuk yollarına başvuracağız ama ne kadar etkili olacak bilmiyorum. Çünkü beraat kararıyla beraber biz tamamen babam neredeyse arsasını ve evini kaybetmiş oldu. Burada ciddi değerli bir arsa var ve bu yıllardır tarla kiracısı tarafından ele geçirilmeye çalışıyordu. Sürekli olarak babamdan satın almaya çalışıyordu. Babam satmayacağım, satmayacağım diyordu ve en sonunda böyle bir yöntem bularak işte Şanlıurfa'daki dolandırıcılarla işbirliği yaparak babamı dolandırmışlar. Bu bilirkişi raporlarıyla sabit. 8 yıldır adliye koridorlarında dolaşıyoruz. 8 yıldır her türlü mahkemeden adalet arıyoruz, adalet bekliyoruz" diye konuştu. - KONYA