Konya'da araç içerisinde göğsünden vurulan genç kız hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Konya'da araç içerisinde göğsünden vurulan genç kız hastaneye kaldırıldı

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Konya'nın Meram ilçesinde bir araç içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulunan 28 yaşındaki genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri inceleme yaparken, genç kızın erkek arkadaşı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

11.06.2024 05:50
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Konya'da araç içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulunan 28 yaşındaki genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, saat 01.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Hünkar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki 42 EAG 07 plakalı araç içerisinde 28 yaşındaki Funda K.'yi komşuları göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu. Komşuları kendi araçları ile yaralı Funda K.'yi Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri Funda K.'nin yaralı olarak bulunduğu araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede olay sonrası hastaneye geldiği iddia edilen Funda K.'nin erkek arkadaşı T.U. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Konya\'da araç içerisinde göğsünden vurulan genç kız hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da araç içerisinde göğsünden vurulan genç kız hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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