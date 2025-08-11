Konya\'da Kavga: 1 Yaralı

Konya'da çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken K.A. tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Olayın ardından yaralı K.A. otomobille yakında bulunan bir akaryakıt istasyonuna sığınırken şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.A., ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmi henüz öğrenilemeyen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA