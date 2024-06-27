Konya'da Park Halindeki Araçları Kundaklayan Kadının İşten Çıkartıldığı İçin Plan Yaptığı Ortaya Çıktı

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Konya'da park halindeki araçları yeğeni birlikte kundaklayan kadının, araç sahibini işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu için olayı gerçekleştirmek için plan yaptığı, yeğenine para vererek araçları yaktıkları ortaya çıktı.

Olay, 14 Haziran Cuma günü gece saat 01.00'dan sonra merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Çapraz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.A. isimli kadın ile yeğeni olan yaşı küçük H.A. sokak üzerinde park halinde bulunan Yaşar Soydan'a ait 42 ADU 482 ile 06 CDM 259 plakalı otomobillere yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Araçların alev topuna dönmesinin ardından şahıslar sokaktan kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçlardaki yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen A.A. ile yeğeni H.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.A. ve yeğeni H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İşten çıkartıldı diye internetten araştırma yapıp araç kundaklamış

Yaşar Soydan'ın uzaktan akrabası A.A.'nın, 2023 yılında Soydan'ın çalıştığı fabrikada kendi referansı ile işe başladığı daha sonra A.A.'nın davranışları nedeniyle sorun yaşadıktan sonra işten çıkartıldığı belirlendi. İşten çıkartılan A.A.'nın, akrabası Yaşar Soydan'ı bundan sorumlu tutarak tazminat ücretini kendisinden isteyerek tehdit etmeye başladığı, tehditlerinin ardından Soydan'a maddi zarar vermek için araçlarını yakma planı yaptığı belirlendi. Daha sonra olayı gerçekleştirmesi için kardeşine teklifte bulunan ancak teklifine red cevabı alan A.A. daha sonra yeğenini para karşılığında araçları yakmaya ikna etti. Daha sonra ikilinin keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, internet üzerinden de araç nasıl yakılır şeklinde araştırma yaptıkları ortaya çıktı. - KONYA