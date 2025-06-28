Konya\'da Selçuklu\'nun 928. Yılı Kutlamaları

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 928. Yılı kapsamında Darülmülk Kutlamaları ve Anma Programı düzenlendi.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte İstanbul Tarihi Türk Mehter Müziği Topluluğu tarafından mehter konseri icra edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, programda yaptığı konuşmada Darülmülk Konya'nın, mazisi ile olduğu kadar modern yüzüyle de Türkiye ve dünyanın göz bebeği konumunda olduğunu belirtti. Bugünün ve yarının şehir vizyonunu şekillendiren bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Uzbaş, "Özellikle tarihi mirasımızı yaşatmak ve şehrimize Selçuklu'nun mührünü vurmak adına Türkiye'nin en büyük ihya projesi olan Darülmülk projesi ile 20 farklı noktada çok önemli dönüşümler gerçekleştiriyoruz" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Konya'nın asırlar boyunca Türk-İslam medeniyetinin ilim, irfan ve adalet meşalesini taşıyarak gerçek kimliğine kavuştuğunu söyledi.

Konya Valisi İbrahim Akın da tarihi ile bağ kuran, değerleri ile yaşayan bir şehrin zamanı aşan bir iradeye sahip olabileceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Selçuklu Tiyatrosu ve Kılıç-Kalkan gösterileri ile Pelin Çift ve Aydın Usta söyleşileri gerçekleştirildi. Programa Nevbe Konseri ve Gülbank duası ile devam edildi. Ayrıca etkinlikler kapsamında Darülmülk Sergi Sarayı'nda açılışı gerçekleştirilen Selçuklu İzleri-Minyatürden Figüre Kişisel Heykel Sergisi de büyük beğeni gördü. Sergi, 30 Ağustos tarihine kadar ziyarete açık olacak. - KONYA