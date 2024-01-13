 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da Silahlı Kavga Sonucu Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Silahlı Kavga Sonucu Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartman önünde çıkan silahlı kavgada ayağından vurulan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavganın ardından kaçan katil zanlısı ise polis tarafından yakalandı.

Konya\'da Silahlı Kavga Sonucu Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti
13.01.2024 - 17:43,
Abone Ol

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartman önünde çıkan silahlı kavgada ayağından vurularak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Beyşehir'in Hacıakif Mahallesi 40661 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adrese bir otomobille gelen Cengiz S. (36) ile ailesiyle birlikte apartmanda oturan Ö.E. arasında bina dış kapısının önünde bilinmeyen bir sebeple silahlı kavga çıktı. Kavgada ayağına isabet eden kurşunla yaralanan Cengiz S. yaya olarak gittiği diğer sokak üzerinde yere yığıldı. Şüpheli Ö.E. ise olayın ardından kaçarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hayati tehlikesi bulunan Cengiz S. ise Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Konya Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil zanlısı yakalandı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Cengiz S. ile birlikte otomobille adrese gelen ve olay sonrasında aynı araçla uzaklaşan İ.Ö. de yakalandı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari katil zanlısı Ö.E.'yi yakalamak için Konya'dan gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile müşterek bir çalışma yürüttü. Şüphelinin ilçenin Avdancık Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, Ö.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Beyşehir, kavga, Konya, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Silahlı Kavga Sonucu Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika


18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü

Son Dakika
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:20 Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 18:50:24. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Silahlı Kavga Sonucu Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement