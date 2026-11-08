Konya\'da tek kadın lastikçi, 15 Kasım öncesi sürücülere kış lastiği uyarısı yaptı

Konya sanayisinde tek kadın lastikçi Filiz Kasapoğlu, kış aylarının gelmesiyle birlikte sürücülere lastik konusunda önemli uyarılarda bulundu. "Bir şey olmaz" denilerek hasarlı veya mevsime uygun olmayan lastiklerle yola çıkılmaması gerektiğini belirten Kasapoğlu, "Aracın yolla temas ettiği tek nokta lastiktir, yol tutuşunuz ve güvenliğiniz lastiğe bağlı" dedi.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım itibariyle başlıyor. Uygulamanın başlamasına sayılı günler kala hava sıcaklıklarının da düşmesiyle lastikçilerde hareketlilik başladı. Kış lastiği konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Konya sanayisinin tek kadın lastikçisi Filiz Kasapoğlu, kış lastiğinin yalnızca kar yağdığında kullanılacak bir ürün olmadığını, asfalt sıcaklığının düşmesiyle birlikte lastik tercihinin de önem kazandığını belirtti.

"Araçların hareketi sırasında sürtünme kuvveti de önemli"

Hava sıcaklığı 10-12 derece seviyelerinde olsa bile asfaltın sıcaklığının daha düşük olabildiğine dikkat çeken lastikçi Filiz Kasapoğlu, "Kış lastiği dediğimiz zaman, öncelikle kış lastiğinin özelliklerini lastiğin yapısından da gösterebiliriz. İçerisinde silika bulunan, özel yapıya sahip lastikler kış lastiği olarak adlandırılır. Kış lastiklerini yol tutuşunu, kaygan zeminlerdeki performansı ve araçlardaki güvenli sürüşü artırmak amacıyla öneriyoruz. Kış lastiği ve yaz lastiği kullanımında artık havaların soğumasını beklememek gerekiyor. Asfalt sıcaklığı düşmeye başladığı andan itibaren kış lastiğine geçilmesini öneriyoruz. Hava sıcaklığı 10-12 derece seviyelerinde olsa bile asfaltın sıcaklığı daha düşük olabiliyor. Araçların hareketi sırasında sürtünme kuvveti de önemli olduğu için kış lastiği kullanımı güvenli sürüş açısından büyük önem taşıyor. Yaz lastikleriyle istenilen yol tutuşu ve performansın alınamaması nedeniyle bu yıl kış lastiğine olan talebin oldukça arttığını görüyoruz. Ancak hala 'Bir süre daha idare eder mi' diye düşünen müşterilerimiz de var. Biz bu noktada kesinlikle riske girilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü araçlarımızın değeri çok yüksek ve güvenli sürüş hepimiz için çok önemli. Kendimize zarar vermesek bile kış lastiği kullanılmadığında fren mesafesi uzuyor ve bu durum karşıdaki araçlar için de risk oluşturuyor. Bu nedenle kış lastiğinin mutlaka kullanılması gerektiğini özellikle vurguluyoruz" dedi.

"Herhangi bir kış lastiği almak da doğru değil"

Lastik tercihi sırasında dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Kasapoğlu, "Yola çıkmadan önce lastik basınçlarının da kontrol edilmesi gerekiyor. Günümüzde araçların büyük bölümünde lastik basınçları ve olması gereken değerler ekran üzerinden gösteriliyor. Bu nedenle araç üreticisinin belirlediği basınç değerlerine mutlaka uyulmasını öneriyoruz. Bunun yanında sadece herhangi bir kış lastiği almak da doğru değil. Aracın özelliklerine uygun, kaliteli ve doğru lastiğin seçilmesi gerekiyor. Özellikle elektrikli araçlarda veya yüksek performanslı otomobillerde, araca uygun olmayan lastikler kullanıldığında beklenen performans alınamayabilir. Bu nedenle ilk aşamada kaliteli ve aracın özelliklerine uygun bir lastik tercih edilmesi gerekiyor. Seçilen lastiğin kullanım ömrü ise kullanım koşullarına göre değişiyor. İki, üç veya dört yıl kullanan müşterilerimiz olduğu gibi, uygun şartlarda beş yıl kullanan müşterilerimiz de bulunuyor. Burada belirleyici olan, lastiğin kullanım alanı, aracın özellikleri ve lastiğin genel durumudur" şeklinde konuştu.

"Lastikte oluşan bir hasar, sürüş güvenliğini doğrudan etkileyebilir"

Sürücülere uyarılarda bulunan lastikçi Kasapoğlu, "Özellikle ince yanaklı ve performans lastiklerinde oluşan balonlar da kesinlikle göz ardı edilmemeli. 'Bir şey olmaz, kullanmaya devam edeyim' diyerek hasarlı lastikle yola devam eden müşterilerimiz olabiliyor. Ancak bunun ciddi riskleri var. Lastikte oluşan bir hasar, sürüş güvenliğini doğrudan etkileyebilir. Lastiğin önemini anlatırken aslında çok basit bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor, araçtaki birçok unsur doğrudan lastikle bağlantılıdır. Duruşunuz, sürüş güvenliğiniz, yol tutuşunuz ve sürüş konforunuz lastiklerin durumuna bağlıdır. Kısacası aracın yolla temas ettiği tek nokta lastiklerdir. Özellikle yüksek performanslı araçlarda doğru lastik seçimi göz ardı edilemez. Lastiklerde A kalite seviyesinden farklı kalite gruplarına kadar çeşitli seçenekler bulunuyor. Burada önemli olan sadece en pahalı veya en ucuz lastiği tercih etmek değil, aracın özelliklerine uygun lastiği seçmektir. Vatandaşlarımızdan istediğimiz şu: Lastik alırken yalnızca fiyatına bakmasınlar. 'Benim aracıma hangi lastik uygun' sorusunu sorsunlar ve buna göre araştırma yapsınlar. Daha düşük fiyatlı bir lastiğe yönelmek, güvenlik açısından bir kaçış noktası olmamalı. Önemli olan aracın özelliklerine ve kullanım koşullarına uygun, kaliteli ve güvenli bir lastik tercih etmektir" diye konuştu.