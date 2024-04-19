Konya'da torunu tarafından kafası duvara vurularak ağır yaralanan 84 yaşındaki anneanne hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da torunu tarafından kafası duvara vurularak ağır yaralanan 84 yaşındaki anneanne hayatını kaybetti

Konya\'da torunu tarafından kafası duvara vurularak ağır yaralanan 84 yaşındaki anneanne hayatını kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, torunu tarafından kafası duvara vurularak ağır yaralanan 84 yaşındaki anneanne, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan torununun adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

19.04.2024 16:55
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Konya'da torunu tarafından kafası duvara vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 84 yaşındaki anneanne son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülke Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1. katında oturan 84 yaşındaki Sahure Dudu Bahçeci'nin yanına 1 ay önce yurt dışında yaşayan torunu Talha Ç. geldi. Anneannesinin yanında kalan Talha Ç. ile anneannesi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Talha Ç., önce evde bulunan teyzesinin dişini kırdı, daha sonra anneannesine yanında bulunan bıçak ile saldırdı ve yaşlı kadının kafasını duvara vurarak yaraladı. Yaşlı kadın tedavi altına alındığı Konya Numune Hastanesinde sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede işlemleri tamamlanan Sahure Dudu Bahçeci'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından merkez Karatay ilçesinde bulunan Selim Sultan Mezarlığında defnedildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı torun Talha Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da torunu tarafından kafası duvara vurularak ağır yaralanan 84 yaşındaki anneanne hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da torunu tarafından kafası duvara vurularak ağır yaralanan 84 yaşındaki anneanne hayatını kaybetti - Son Dakika
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