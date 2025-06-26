Konya'da Trafik Kazalarını Önleme Çalışmaları - Son Dakika
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Konya'da Trafik Kazalarını Önleme Çalışmaları

Konya\'da Trafik Kazalarını Önleme Çalışmaları
26.06.2025 12:55
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Konya'da motosiklet kazalarını azaltmak için emniyet ekipleri yoğun denetim ve analiz yapıyor.

Konya'da yaz mevsiminde trafikte özellikle motosiklet sayısının da artmasıyla yaşanan yoğunlukta meydana gelen kazaları günlük olarak analiz eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, en çok kaza meydana gelen yerleri belirleyerek o bölgelerde denetimlerini artırıyor.

Havaların ısınması ile birlikte şehir merkezinde özellikle motosikletlerin de çoğalmasıyla trafikte oluşan yoğunluk ve buna bağlı olarak araçların trafik kazalarına karışma oranının artmasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazalarının önlenmesi ve meydana gelebilecek zararların önüne geçilebilmesi için analizler yapıyor. Şube Müdürlüğüne bağlı Kaza İnceleme ve Analiz İstatistik Büro tarafından gün boyunca sık sık meydana gelen kazaların olay yerleri, nedenleri tespit edilerek denetimler o alanda yoğunlaştırılıyor.

"Kazaları önlemeye yönelik ekipler oluşturduk"

Çalışma hakkında bilgi veren Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Düzenleme Şube Amiri Başkomiser Ramazan Söylemez, "Havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet sayısı artmaya başladı. Bu mevsimde motosiklet sayısının artmasıyla birlikte buna paralel olarak da kazalarımız da artıyor maalesef. Özellikle biz şu an için kazaları önleme yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze bağlı Kaza İnceleme ve Analiz İstatistik Büromuzca nedenlerini araştırarak noktaları belirleyip uygulamalara başladık. Bunu da Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe bölgesinde ayrı ayrı planlayarak, bu kazaları önlemeye yönelik kazaları azaltmaya yönelik ekipler oluşturduk. Bu ekiplerimizin görevi sadece bu alanlarda meydana gelen kazaların olduğu bölgeleri ve nedenlerini bizim yaptığımız çalışma neticesinde sebebine ve sonucuna dayalı olarak tespit ediliyor" dedi.

"Vatandaşa ceza yazmaktan ziyade kazayı önlemeye yönelik çalışmalar"

Kazalar ve yaralanma yoğun olmasından dolayı önlemeye yönelik denetimlerin arttığına dikkat çeken Söylemez, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak istatistik büro kaza analizi inceleme ve denetleme büro olarak çalışmalar neticesinde kazaların nedenleriyle ilgili kavşak kazası, yandan çarpma, ışık ihlali, yaya önceliğine uymama ve yaya yolunu kullanmamayla ilgili sonuçlar tespit ettik. Biz de bunu önlemeye yönelik olarak ekiplerimizi kurduk. Bu ekiplerin de amacı vatandaşa ceza yazmaktan ziyade kazayı önlemeye yönelik çalışmalar yapmak. Şu an çalışmalara başladık. Burada da kazaları önlemeye yönelik de azaltmaya yönelik çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Çalışmalarımızı kazaların yoğun olduğu noktalarda trafik denetleme şube müdürlüğümüze bağlı istatistik büromuzca kaza analizleri tek tek irdelenerek nerelerde hangi kazaların olduğu, motosiklet kazası veya otomobil kazasıysa bunların nedenleri, kavşak kazası mı, kırmızı ışık ihlali, yaya kazası mı bunları tek tek belirleyip bunlar üzerinde çalışmalarımızla kazaları önleme hedefimize ulaşacağız" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, trafik, konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Trafik Kazalarını Önleme Çalışmaları - Son Dakika

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