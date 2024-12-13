Konya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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Konya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Konya\'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Polis, uyuşturucu ticareti yapan bir aileye baskın düzenleyip silah ve esrar ele geçirdi.

13.12.2024 09:51
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Konya'da polis ekipleri, evlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir ailenin adresine baskın yaptı. Baskında 6 adet tüfek, 1 adet tabanca ve 1 kilogram 135 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarında merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102. Sokak üzerinde bulunan bir ailenin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Yapılan çalışma sonrası polis ekiplerince adrese baskın gerçekleştirildi. Baskında M.Ç., H.Ç., B.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise ruhsatsız 6 adet tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şahıslar Konya Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

Kaynak: İHA

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