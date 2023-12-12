Konya\'dan İzmir\'e göçmen taşıyan şahıs yakalandı

Konya'dan aldığı düzensiz göçmenleri İzmir'e götüren bir şahıs jandarmanın takibi ile Afyonkarahisar'da yakalandı.

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı. Uygulama çerçevesinde takibe alınan bir araç durduruldu. İçerisinde 3 kişi bulunan araçtakilerin yapılan kimlik sorgulamasında 2'sinin Afganistan uyruklu düzensiz göçmen oldukları tespit edildi. Aracı kullanan kişinin ise şahısları Konya'dan, İzmir'e götürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan şahısların adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR