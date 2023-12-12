 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'dan İzmir'e göçmen taşıyan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'dan İzmir'e göçmen taşıyan şahıs yakalandı

Konya'dan aldığı düzensiz göçmenleri İzmir'e götüren bir şahıs, jandarmanın takibi sonucu Afyonkarahisar'da yakalandı. Araçta bulunan 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen de gözaltına alındı.

Konya\'dan İzmir\'e göçmen taşıyan şahıs yakalandı
12.12.2023 - 12:08,  Güncelleme: 12:18
Abone Ol

Konya'dan aldığı düzensiz göçmenleri İzmir'e götüren bir şahıs jandarmanın takibi ile Afyonkarahisar'da yakalandı.

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı. Uygulama çerçevesinde takibe alınan bir araç durduruldu. İçerisinde 3 kişi bulunan araçtakilerin yapılan kimlik sorgulamasında 2'sinin Afganistan uyruklu düzensiz göçmen oldukları tespit edildi. Aracı kullanan kişinin ise şahısları Konya'dan, İzmir'e götürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan şahısların adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sinanpaşa, Hisarcık, İzmir, Konya, Adliye, Gözaltı, Suç, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'dan İzmir'e göçmen taşıyan şahıs yakalandı - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:36:27. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'dan İzmir'e göçmen taşıyan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement