Konya Valisi: Orman yangınlarına karşı duyarlı olunmalı

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KONYA (İHA) – Konya Valisi Vahdettin Özkan, son zamanlarda artan orman yangınlarına karşı vatandaşların duyarlı davranmasını gerektiğini söyledi. Uluslararası göstergelere göre Türkiye'nin 'su stresi' altında olduğunu da kaydeden Vali Özkan, kuraklığa karşı tedbirler aldıklarını, herkesin buna göre davranması gerektiğini vurguladı.

Vali Vahdettin Özkan, İçişleri Bakanlığı'nın "Türkiye'nin Huzuru Projesi" kapsamında düzenlenen Konya'nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısında, Haziran ve Temmuz ayları içerisindeki güncel güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Polisevinde gerçekleşen toplantıda Vali Vahdettin Özkan'a, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut eşlik etti.

"Şehrimizde orman yangınlarının önlenmesine yönelik risk haritası oluşturduk"

Son zamanlarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan veya insanların ihmali davranışlarından kaynaklı, ülkenin çeşitli bölgelerinde yangınlar meydana geldiğini belirten Vali Özkan, "Şehrimizde orman yangınlarının önlenmesine yönelik risk haritası oluşturduk. Bu çerçevede tedbirlere yönelik sınırlama kararı aldık. Ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla, 5 Temmuz 2024 – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında vatandaşlarımızın şehrimizdeki belirlenen ormanlık alanlara girişlere sınırlama tedbirleri kamuoyu ile paylaşıldı. Vatandaşlarımızdan anız yakmamalarını, piknik alanlarında gerekli önlemleri almalarını ve yangın riski olan bölgelerde doğaya karşı sorumluluklarını bilerek duyarlı davranmalarını rica ediyorum" dedi.

"Uluslararası göstergelere göre Türkiye 'su stresi' altında, kuraklığa karşı tedbirler alıyoruz"

Değişen iklim koşullarının etkilerinin yoğun olarak hissedildiğini belirten Vali Özkan, uluslararası göstergelere göre Türkiye'nin "su stresi" altında olduğunu ifade etti. Vali Özkan, "Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen su verimliliği seferberliği kapsamında Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile belirlenen stratejiler doğrultusunda çalışmalarımız paydaşlarla iş birliği halinde devam etmektedir. Yaz döneminde sıcakların ve buharlaşmanın daha da artacağı, yağışların azalacağı ve sulama sezonu olması nedeniyle su talebinin yoğunlaşacağını dikkate almamız gerekir. Kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bireysel su verimliliğini sağlayan yöntemlere ilişkin duyarlılık gerekliliği malumdur. Bu nedenle, ilimizde park, bahçe, refüj gibi kamusal yeşil alanlarda ve turizm tesislerinin yeşil alanlarında kuraklığa dayanıklı peyzaj bitkilerinin tercih edilmesi, endüstriyel işletmelerde, nispeten temiz suların altyapı değişikliği gerektirmeyen alanlarda yeniden kullanılması, tarım kenti şehrimizde gece sulamaya ağırlık verilmesi, sulama zaman aralıklarına ve basınçlı sulama sistemlerinin tercih edilmesine dikkat edilmesi kuraklığa karşı aldığımız tedbirlerimizden sayılabilir" şeklinde konuştu.

"Yabancı karşıtlığı üzerinden değişik suçlara karışmış 91 şahıs gözaltına alındı, 11'i tutuklandı"

Göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Vali Özkan, hiçbir şekilde kayıt dışı göçmen olmaması yönünde kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayarak, "İlimizdeki düzensiz göçmenlerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüş çalışmaları desteklenmelidir. Bu kapsamda son zamanlarda ilimiz genelinde yabancı karşıtlığı üzerinden değişik suçlara karışmış şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen 91 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bu ülkenin her ferdi vatanını sevmeyi ibadet kabul eder. Bu, bizim milletimizin en ayrıt edici ve en güzel vasfıdır. Yabancı karşıtlığı üzerinden kamu düzenini tahrip etmeyi amaçlayanların karşısında duracak olan güç de milletimizin bu vatan sevgisidir. Bu süreçte Konya'mızın gösterdiği duyarlılık ve sağduyu için teşekkür ederiz" dedi.

"Huzur Şehri Konya' hedefi için çalışmalar devam ediyor"

Huzur Şehri Konya hedeflerini tahakkuk ettirmek için güvenlik birimleri ile birlikte özverili bir şekilde çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Vali Vahdettin Özkan, "Haziran ve Temmuz aylarında ilimizde suç aydınlatma oranı yüzde 91 olarak kaydedildi. Son 2 ayda malvarlığına karşı işlenen suç sayısı 2 bin 210 olup, bu suçların yüzde 70'i aydınlatılmıştır. Topluma karşı işlenen suçlar yüzde 96 oranında, kasten öldürme ve yağma (gasp) gibi suçlar ise yüzde 100 oranında aydınlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Haziran ve Temmuz aylarında uyuşturucu satıcılarına yönelik 974 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlar sonucunda 138 kişinin tutuklandığını belirten Vali Özkan, güvenlik güçlerinin üstün gayreti sayesinde huzur şehri Konya'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadıklarını ifade etti.

Kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik son 2 aydaki operasyonlarda 15 kişinin gözaltına alındığını, 8 kişinin tutuklandığını belirten Vali Özkan, ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden terör unsurlarına karşı yine son 2 ayda Konya'da 12 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda gözaltına alınan 35 kişiden 9'unun tutuklandığını söyledi.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere yönelik son 2 ayda gerçekleştirilen 18 operasyon sonucunda 22 göçmen kaçakçısının yakalandığını ve 7'sinin tutuklandığını belirten Özkan, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan organizatörlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Aranan şahıslara yönelik güvenlik birimleri tarafından yapılan operasyonlara da değinen Vali Özkan, "Emniyet ve jandarmamız tarafından Haziran ve Temmuz aylarında aranan şahıslara yönelik 228 operasyon gerçekleştirilmiştir. Haklarında toplam 1565 yıl hapis cezası infaz süresi olan 540 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için tehdit unsuru olan şahıslara yönelik çalışmalarımız titizlikle devam edecek" dedi. - KONYA