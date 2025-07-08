Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi

Belçika'da hayvanlara yönelik akılalmaz bir şiddet olayı yaşandı. Bir adam, Alman çoban köpeğini arabasının arkasına bağlayarak kilometrelerce sürükleyip öldürdü. Olayın görüntüsü sosyal medyada yayılınca halk büyük tepki gösterdi. Olayın ardından bazı kişiler adamın evini kundakladı.

Görüntülerde, köpek hareketsiz bir şekilde tasmasıyla aracın arkasına bağlı halde, saatte yaklaşık 80 kilometre hızla yol boyunca sürükleniyor. O anları kaydeden tanık Victoria, videoyu 4 Temmuz'da Facebook'ta paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşım rekoru kırdı.

Aracın plakası net görünmese de sosyal medya kullanıcıları kısa sürede sürücünün kimliğini ve adresini tespit etti. Hayvanseverler adamı mesaj yağmuruna tuttu. "Sürüklenen köpeğe adalet" sloganıyla başlatılan imza kampanyası 50 binden fazla destek topladı.

Olay, pazartesi sabahı daha da büyüdü. Bazı kişiler, adamın evini gece saatlerinde ateşe verdi. Belediye Başkanı Serge Fillot, "Ev yanarken içerideydi ama şans eseri dışarı çıkmayı başardı," dedi. Olay yerine gelen ekipler, evin duvarlarına "Köpek katili" yazıldığını belirtti. Savcılık, kundaklamayı "kasten adam öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendiriyor.

Evin sahibi olan adam, karakola giderek köpeğin araçtan "camdan atladığını" ve durumu fark etmediğini söyledi. Ancak tanık Victoria, adamı durdurmak için defalarca kornaya bastığını, adamın ise "İstediğimi yaparım, o benim köpeğim" dediğini anlattı.

Yetkililer hem hayvana şiddet hem de kundaklama ile ilgili iki ayrı soruşturma başlattı. Kundaklama şüphesiyle ilgili suçlu bulunması halinde sorumlular 30 yıla kadar hapis cezası alabilir.