"Köpeklerimi sen mi şikayet ettin" diyerek yaşlı adamı tekme tokat dövdü

"Köpeklerimi sen mi şikayet ettin" diyerek yaşlı adamı tekme tokat dövdü
22.09.2025 16:09
Eskişehir'de köpekleri havladığı için komşuları tarafından şikayet edilen bir şahsın, sokaktan geçen yaşlı adamdan şüphelenerek saldırdığı iddia edildi. Şahsın, "Köpeklerimi sen mi şikayet ettin" diyerek yaşlı adamı tekme tokat dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KÖPEK TARTIŞMASI, KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, 16 Eylül günü saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Yeşiltepe Mahallesi Ülküm Sokak'ta oturan O.G. isimli bir şahıs, beslediği köpeklerin sürekli havlaması sebebiyle komşularınca şikayet edildi. Bu duruma sinirlenen şahıs, ibadet etmek için Yavuz Camii'ne doğru giden ve sokağından geçen R.D. (68) isimli yaşlı adamdan şüphelenerek tartışma başlattı.

YAŞLI ADAMDAN ŞÜPHELENİP TEKME TOKAT SALDIRDI

Köpekleri şikayet eden kişinin kendisi olmadığını belirten adam, Şehit Halit İlbay Caddesi'ne doğru yürüdü. Köpeklerin sahibi olan şahıs ise takip ettiği yaşlı adamı yakındaki bir parka davet etti. Camiye gideceğini belirterek bölgeden uzaklaşmaya çalışan yaşlı adam, arkasını döndüğü esnada O.G.'nin saldırısına uğradı.

"BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL HAVLAYIN"

Güvenlik kameraları ile anbean kayıt altına alınan görüntülerde, şahsın koşarak yumruk attığı, yaşlı adamın yere düştüğü ve defalarca tekmelendiği görüldü. Yaşanan olayın ardından evine giden şahsın, balkondan ayaklarını sarkıtarak aşağıdaki köpeklere ekmek attığı anlar da bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, şahsın köpeklere bakarak, "Aferin size. Ne güzel bu hayat ya" dediği anlar yer aldı. Şahsın ayrıca, "Bugün hava çok güzel, havlayın" dediği öne sürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp mağduru R.D., olayın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aldığı darbeler sebebiyle yüzünün çeşitli yerlerinde ve elmacık kemiğinde kırıklar oluştuğu belirlenen yaşlı adam, tedavisi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Önceki gün ameliyat olan ve ilerleyen günlerde gözünün altına platin yerleştirileceği öğrenilen adam, köpeklerin sahibi O.G.'den şikayetçi oldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

