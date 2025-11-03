Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Erzurum'da cezaevinden 22 Ekim'de tahliye olan Salih Aybas, sabah saatlerinde sokak ortasında Nermin Tirit'i tabancayla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi. Aybas'ın, 2 yıl önce Tirit'e yönelik şiddet eylemleri nedeniyle tutuklandığı ve yalnızca 10 gün önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

OTURDUĞU SİTEYE SIĞINMAK İSTERKEN VURDU

Olay, sabah saatlerinde Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Salih Aybas, bir süredir takip ettiği Nermin Tirit'i sokak ortasında kovalamaya başladı. Tirit, oturduğu sitenin bahçesine sığınmak isterken Aybas tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Aybas, ardından aynı silahla intihar etti.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

GEÇMİŞTE DE ŞİDDET SUÇUNDAN CEZAEVİNE GİRMİŞ

Nermin Tirit'in Erzurum Teknik Üniversitesi'nde temizlik personeli olarak çalıştığı öğrenildi. Şüpheli Salih Aybas'ın ise 2023 yılında Tirit'e yönelik şiddet, tehdit ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandığı, yaklaşık iki yıl cezaevinde kaldıktan sonra 22 Ekim'de tahliye edildiği tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tirit ve Aybas'ın cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.