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Köye inen kurt, iş yeri bahçesindeki köstebeği böyle avladı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde köye inen bir kurt, girdiği iş yerinin bahçesindeki köstebeği avladı.

Dağda acıkan bir kurt, yiyecek bulmak için Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Benekli köyüne indi. Köy yakınlarında bulunan bir iş yerinin bahçesine giren kurdun yiyecek arayışı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre girdiği iş yerinin bahçesinde yiyecek bir şeyler arayan kurt, daha sonra karnını doyurmak için iş yerinin bahçesinde köstebek avına çıktı. Dakikalarca iş yeri bahçesindeki köstebek yuvalarını eşeleyen kurt, yakaladığı köstebekle birlikte iş yerinin bahçesinden uzaklaştı.

Şans eseri olayın mesai saatleri dışında yaşanması muhtemel bir faciayı da önlemiş oldu.