Kozan'da Huzur Güven Uygulamalarında Aranan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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Kozan'da Huzur Güven Uygulamalarında Aranan Şahıslar Yakalandı

Kozan\'da Huzur Güven Uygulamalarında Aranan Şahıslar Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan huzur güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı. Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi, 5 araca modifiye işlemi yapıldı. Ayrıca, uyuşturucu satıcısı, dolandırıcılık suçundan mahkum, kamu malına zarar veren, silahla tehdit eden ve taksirle yaralama suçundan mahkum olan şahıslar da yakalanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 25.01 gram muhtelif uyuşturucu ele geçirildi.

12.02.2024 12:00  Güncelleme: 12:07
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Adana'nın Kozan ilçesinde 5-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen huzur güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı.

İlçede 27 noktada toplam 269 emniyet personeli ile gerçekleştirilen denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirilirken, 5 araca modifiyeden işlem yapıldı. 10 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulanarak 6 araç, 2 motosiklet trafikten men edildi.

İlçede bir çok farklı noktada yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcısı 1 şahıs, dolandırıcılık suçundan 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs, kamu malına zarar verme suçundan 1 şahıs, silahla tehdit suçundan 1 şahıs, ve taksirle yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ise 25.01 gram muhtelif uyuşturucu ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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