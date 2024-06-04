Kozan'da okul müdürü darp edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kozan'da okul müdürü darp edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, Kozan Mehmet Akif Ersoy Lisesi Müdürü Levent Tetik, evine giderken kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından darp edildi. Tetik, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

04.06.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan'da okul müdürü darp edildi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde darp edilen okul müdürü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evine giderken sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs Kozan Mehmet Akif Ersoy Lisesi Müdürü Levent Tetik'e yaklaştı ve "Hocam beni tanıdın mı?" diye sordu. Ardından da Tetik'e saldırıp darp etmeye başladı. Saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, müdürü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Tetik, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Müdür Tetik'in ifadesinde sağlık durumunun iyi olduğunu, şahsı ise tanımadığını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri müdürü darbeden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Levent Tetik, Adana, Kozan, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da okul müdürü darp edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:06 İspanya, İrlanda ve Norveç’in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı
23:05 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeni fotoğrafı ortaya çıktı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı
20:51 Milyar dolarlık katliam anlaşması İsrail, ABD’den F-35 savaş uçağı alacak Milyar dolarlık katliam anlaşması! İsrail, ABD'den F-35 savaş uçağı alacak
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı’nın yetkileri iptal edilmedi Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
23:11 Sahayı sedyeyle terk etti A Milli Takım’da sakatlık şoku Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şoku
22:59 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz
22:43 Icardi’den duygusal paylaşım Erden Timur’a bu sözlerle veda etti Icardi'den duygusal paylaşım! Erden Timur'a bu sözlerle veda etti
21:43 Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor
21:36 Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 00:03:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kozan'da okul müdürü darp edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement