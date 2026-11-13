Küçükçekmece'de 67 yıllık 6 katlı bina depreme dayanıksız olduğu için tahliye edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 67 yıllık 6 katlı bina depreme dayanıksız olduğu için tahliye edildi

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Küçükçekmece\'de 67 yıllık 6 katlı bina depreme dayanıksız olduğu için tahliye edildi
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Küçükçekmece\'de 67 yıllık 6 katlı bina depreme dayanıksız olduğu için tahliye edildi
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Küçükçekmece'de balkonları kalas ve demirle desteklenen 67 yıllık 6 katlı bina, depreme dayanıksız olduğu belirlenince tahliye edilip mühürlendi. 11 daireli binadan gidecek yeri olmayan sakinler, belediye tarafından otele yerleştirildi.

İstanbul Küçükçekmece'de, balkonları yıkılmaması kalas ve demirlerle desteklenen 67 yıllık 6 katlı bina, Küçükçekmece Belediyesi tarafından tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kanarya Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın sakinleri tarafından, evlerinin balkonlarına yıkılmaması için demir ve kalaslarla destek sağlandı. Binanın depreme dayanıksız olduğu ihbarı üzerine Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Belediyesi ekipleri, binada inceleme yaptı. Uzman ekipler tarafından yapılan incelemede, binanın depreme dayanıksız olduğu ve tehlike arz ettiği belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, vatandaşların binayı tahliye için etmesi bilgilendirdi. 11 daire olan 6 katlı bina boşaltılarak mühürlendi. Bina sakinlerinden kimisi akrabalarının yanına giderken, gidecek yeri olmayanlar ise Küçükçekmece Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

Olay yerinde inceleme yapan Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aydın, tüm önlemlerin alındığını ve 24 saat esasına göre belediye zabıta ekiplerinin bina çevresinde nöbet tutacağını, pazartesi günü ise gerekli incelemeler tamamlanıp sürecin devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de 67 yıllık 6 katlı bina depreme dayanıksız olduğu için tahliye edildi - Son Dakika
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