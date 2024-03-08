İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu

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Gaza gelip "Seçimde Erdoğan\'a oy var mı?" diye sordu, hiç beklemediği bir yanıt aldı

Küçükçekmece'de bir apartman inşaatında bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Vücudunda herhangi bir darp veya kesiğin bulunmadığı şahsın naaşı, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İŞÇİLER FARK ETTİ

Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki inşaat sahasındabir kişinin hareketsiz yattığını gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın öldüğünü belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Daha sonra polisin yaptığı incelemede cesedin Abdullah Deniz'e ait olduğu tespit edildi. Vücudunda herhangi bir darp veya kesik bulunmayan Deniz'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.