Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı - Son Dakika
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Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı

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Küçükçekmece'de kimliği belirsiz bir saldırgan, husumetli olduğu şahsı günlerce takip ederek pusuya yattı. Saldırgan, güvenlik kameralarını sprey boya ile boyadıktan sonra minibüse bineceği esnada husumetlisini sırtından vurdu. Olay sonrasında yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

20.04.2024 12:08
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İstanbul'da bir kişi, aralarında husumet bulunan Mehmet Mis'i günlerce adım adım takip etti. Şüpheli, arkasında iz bırakmamak için çevredeki güvenlik kameralarını tespit ederek sprey boya ile boyadı. Daha sonra ise husumetlisi Mehmet Mis'i sabah saatlerinde minibüse bineceği sırada sırtından vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan her yerde aranıyor.

SALDIRI PLANINI ÖNCEDEN HAZIRLADI

Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, günlerdir husumetlisi Mehmet Mis'i takip eden kimliği belirsiz bir şahıs, gece saatlerinde olayın yaşandığı noktaya gelerek çevrede bulunan güvenlik kameraları sprey boya ile boyadı. Sabah saatlerinde ise her şeyden habersiz şekilde sürekli minibüse bindiği yere gelerek beklemeyen başlayan Mehmet Mis, ara sokakta pusuda bekleyen silahlı saldırganın hedefi oldu. Şüpheli, minibüsüne bindiği sırada Mis'i koşarak sırtından vurdu.

Günlerce takip ettiği husumetlisine pusu kurup silahla sırtından vurdu

YERE YIĞILAN YARALININ YARDIMINA KOŞTULAR

Silahlı saldırı sonrasında Mehmet Mis, vücuduna isabet eden mermi ile yere yığılırken, saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. Durumu gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerindeki yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan Mis ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Eşinin yeni doğum yaptığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Mis'in tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Günlerce takip ettiği husumetlisine pusu kurup silahla sırtından vurdu

"BURALAR TEKSAS GİBİ OLDU"

Yaşanan saldırı anlarına şahit olan Maşallah Biçim isimli vatandaş, "Çocuğun biri yukardan koşarak gelip minibüse binen başka bir çocuğun ensesine ateş edip kaçtı. Ondan ziyade dün akşam gelip eczanenin kamerasına sprey sıkmış. Kapüşonlu biriydi. Planlı bir saldırıydı. Zaten planlı olmasa bunları yapmazdı. Eczanenin kamerasına sprey sıkıp saat kaçta minibüse bindiğini de çözmüş. Yaralıya buradaki halk müdahale etti. Kanamayı durdurmaya çalıştılar. Durumu çok kötü değildi. Öldü dediler ama baygındı. Ekipleri ben aradım. Ambulansta hızlı geldi. Bilinci yerindeydi vurulan çocuğun. İnsan heyecanlanıyor üzülüyor. Buralar Teksas gibi oldu. Hiç iç açıcı değil. Vurulduğu gibi düştü çocuk. Vurulduktan sonra da titredi çocuk. Minibüse tam bindiği anda vuruldu. Son kişi o kalmıştı. O da binerken vuruldu" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İnceleme, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı - Son Dakika

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