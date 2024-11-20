Kula'da Zincirleme Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
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Kula'da Zincirleme Kaza: İki Yaralı

Kula\'da Zincirleme Kaza: İki Yaralı

Sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafikte 2 sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

20.11.2024 12:05
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Manisa'nın Kula ilçesinde sisli havanın da etkisiyle görüş mesafesinin azaldığı karayolunda 3 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın etkisiyle 2 otomobilin sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat, 11.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Gamzegül Genç idaresindeki 35 AJU 431 plakalı otomobil Sanayi Kavşağı trafik ışıklarına yaklaştığı esnada duramayarak trafik ışıklarında bekleyen Gökhan Akdağ idaresindeki 34 KLN 766 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 KLN 766 plakalı otomobil aynı istikamette trafik ışıklarında bekleyen Mehmet Şahiner idaresindeki 45 ACA 383 plakalı otomobile çarptı. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gamzegül Genç ve bir diğer otomobilin sürücüsü Gökhan Akdağ olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre aksadı. Yaralı sürücülerin hastaneye kaldırılması ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

Hastaneye kaldırılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Otomobil, Ankara, trafik, manisa, İzmir, Kula, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kula'da Zincirleme Kaza: İki Yaralı - Son Dakika

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