Kulu'da Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Kulu'da Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kulu\'da Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralanırken, kazayla ilgili tahkikat başladı.

03.10.2024 13:13
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Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Ankara Kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden İstanbul'a seyir halinde olan M.K. idaresindeki 27 ND 606 plakalı Scanıa marka tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole indi. Ağaçlara çarpan tır devrilirken, dorsesinde yüklü bulunan boya tankları etrafa savruldu. Kazada tır sürücü M.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kulu'da Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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