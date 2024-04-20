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Kuryelerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da iki motorlu kuryenin seyir halindeyken yan yana tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı.

Olay, Elazığ merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Fırat Üniversitesi kampüsü içeresinde ve Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. İki kuryenin seyir halindeyken sohbet etmelerinin yanı sıra, yapışık bir şekilde sürüş yapmaları da dikkat çekti. Ayrıca, bir kuryenin diğer motora ayağını koyup uzun bir süre yolculuk ettiği görüldü.

O anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.