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Kuşadası'nda Aranan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonel çalışmaları sonucu Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

Kuşadası\'nda Aranan 2 Şüpheli Yakalandı
27.01.2024 - 16:20,
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan aran 2 şüpheli, ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sonucu kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik olarak sürdürdüğü operasyonel çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, yapılan çalışma sonucunda basit yaralama suçundan aranan ve bin 680 TL kesilmiş para cezası bulunan İ.C.Y. isimli şahsı ve muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından aranan ve toplamda 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. isimli şahsı Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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