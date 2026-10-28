Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kuşadası\'nda uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kuşadası\'nda uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı
Haber Videosu

Kuşadası'nda uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin baskınlarında uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi, şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda tespit edilen adreslere ve şüphelilere yönelik yapılan baskınlarda toplam 45 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sırasında gerçekleştirilen aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 45 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiNarkotikJandarmaKuşadası3. SayfaGüncelAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Ünlü fenomen evinde ölü bulundu Son paylaşımı dikkat çekti Ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip... Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Kimliklerde büyük değişim İlk olarak memurlar kullanacak Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
13:17
Galatasaray’da Rus ruleti tuttu Aleksey Batrakov herkesi şaşırttı
Galatasaray'da Rus ruleti tuttu! Aleksey Batrakov herkesi şaşırttı
13:12
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
12:59
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
11:47
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 14:27:31. #7.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android