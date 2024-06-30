Kuşadası'ndaki orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kuşadası'ndaki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

İzmir'de başlayıp Aydın'a sıçrayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın, yüzlerce dönüm alanı kül ederken, ekiplerin ve gönüllülerin çabalarıyla yangın kısmen kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

30.06.2024 17:06
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Kuşadası'ndaki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

AYDIN - İzmir'de başlayıp Aydın'a sıçrayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda 29 Haziran Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede tüm bölgeyi sararak Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ulaştı. Yangında yüzlerce dönüm alan yanarken, gündüz havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları havanın kararmasının ardından karadan ve gece görüşlü helikopterlerle devam etti. Çevre il ve ilçelerden bölgeye destek ekipler gönderildi. Ekiplerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ile gönüllü vatandaşların da seferber olduğu bölgede söndürme çalışmaları sonuç verdi. Yeni günün ilk ışıkları ile yangın söndürme helikopterleri ve uçakları yenide faaliyetlerine başladı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucunda büyük kontrol altına alındı. Geniş bir kısma yayılan yangınla ilgili ekipler söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'ndaki orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

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