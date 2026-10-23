Kütahya'da 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle Şehir Hastanesi'ne başvurdu - Son Dakika
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Kütahya'da 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle Şehir Hastanesi'ne başvurdu

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Kütahya\'da 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle Şehir Hastanesi\'ne başvurdu
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Kütahya'da bir lisede 19 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kütahya Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Öğle arasında iş yeri tarafından yaklaşık 60 öğrenciye dağıtılan tavuklu pilav ve ekmek sonrası rahatsızlanan öğrencilerin tetkikleri yapıldı, kesin bilgi paylaşılmadı.

Kütahya'da Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 19 öğrenci, karın ağrısı ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrencilerin, öğle arasında ikram edilen tavuklu pilav ve ekmek sonrası rahatsızlandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, okulun dışında öğle arasında bir iş yeri tarafından öğrencilere tavuklu pilav ve ekmek ikram edildi. Yaklaşık 60 öğrenciye dağıtıldığı öğrenilen yemek ikramının ardından bazı öğrenciler karın ağrısı şikayeti yaşadı. Rahatsızlanan öğrenciler, velileriyle birlikte Kütahya Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye gelen 19 öğrencinin sağlık ekiplerince kontrol ve tetkikleri yapıldı.

Olayla ilgili gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken, öğrencilerin rahatsızlanmasına ikram edilen yemeklerin neden olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İHA
Şehir HastanesiAnadolu LisesiZehirlenme3. SayfaKütahyaEğitimSağlıkEkmekSon Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle Şehir Hastanesi'ne başvurdu - Son Dakika
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