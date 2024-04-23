Kütahya'da Bilgisayar Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da Bilgisayar Hırsızı Yakalandı

Kütahya\'da Bilgisayar Hırsızı Yakalandı

Kütahya'nın ilçelerinde ve Türkiye'nin çeşitli okullarından bilgisayarların çalınması olaylarının şüphelisi, bilgisayarları satmak isterken polis tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs, çaldığı bilgisayarlar ve suç eşyalarıyla birlikte teslim edildi.

23.04.2024 09:55
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Kütahya'nın ilçelerinde ve Türkiye'nin çeşitli okullarından bilgisayarların çalınması olaylarının şüphelisi Kütahya'da bilgisayarları satmak isterken polis tarafından yakalandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Domaniç Ortaokulunda meydana gelen 2 adet dizüstü bilgisayarın çalınması, Tavşanlı ilçesinde Haymeana Anaokulunda meydana gelen 2 adet dizüstü bilgisayarın çalınması, Altıntaş ilçesinde Altıntaş Ortaokulunda meydana gelen 1 adet dizüstü bilgisayarın çalınması, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Halit Paşa İmam Hatip Lisesinde meydana gelen 1 adet diz üstü bilgisayarın çalınması, Bursa'nın Mudanya ilçesi İlkbal Betül Çilingiroğlu Ortaokulundan meydana gelen 2 adet dizüstü bilgisayarların çalınması, Yalova Gaziosmanpaşa İlkokulunda meydana gelen 2 adet marka dizüstü bilgisayarın çalınması olaylarının şüphelisi A. B (22) Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri ile yapılan koordineli çalışma neticesinde okullardan çalmış olduğu 3 adet diz üstü bilgisayarı, bilgisayarlara ait 3 adet şarj adaptörü ve suçta kullandığı 1 adet tornavida ve 1 adet pense ile birlikte Ali Paşa Mahallesinde çalmış olduğu bilgisayarları satmak için dolaştığı esnada yakalandı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıs ve suç eşyası malzemeler gerekli işlemler yapılmak üzere Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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