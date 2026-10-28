Kütahya'da hemzemin geçitte 20'li yaşlardaki gence tren çarptı, genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kütahya'da hemzemin geçitte 20'li yaşlardaki gence tren çarptı, genç yaşamını yitirdi

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Kütahya\'da hemzemin geçitte 20\'li yaşlardaki gence tren çarptı, genç yaşamını yitirdi
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Kütahya\'da hemzemin geçitte 20\'li yaşlardaki gence tren çarptı, genç yaşamını yitirdi
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Kütahya'da hemzemin geçitte raylardan karşıya geçmeye çalışan 20'li yaşlardaki gence İzmir-Eskişehir seferindeki yolcu treni çarptı. Ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kütahya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı bir genç hayatını kaybetti.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çeçen Sokak'ta bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, raylardan karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen 20'li yaşlardaki bir gence, İzmir- Eskişehir seferini yapan 32011 sayılı yolcu treni çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gencin, kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, kazanın ardından yolcu treni için yedek makinist çağrıldı. Kütahya'da inecek yolcuların trenden indirilmesinin ardından tren, yedek makinist eşliğinde seferine devam etti.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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