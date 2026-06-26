Kütahya\'da Nitelikli Dolandırıcılık: 1 Tutuklama

Kütahya'da sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın sosyal medya platformu üzerinden yaptığı alışverişte satın aldığı ürünlerin kendisine teslim edilmemesi üzerine dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Müştekinin ücret iadesi talebinde bulunmasının ardından, iadenin yapılacağı bahanesiyle yeniden para talep edilerek mağdur edildiği belirtildi.

Olayın bildirilmesinin ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yapılan teknik ve dijital araştırmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli şahsın kimliği tespit edildi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA