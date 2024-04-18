Kütahya\'da 382 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerinin yapmış olduğu denetimlerde toplam 382 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 28 araç trafikten men edildi, 9 sürücü belgesi geri alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerinin yapmış olduğu denetimlerde, hız ihlali yapan 163, camı filmli araç kullanan1, muayenesiz araç kullanan 22, sürücü belgesiz araç kullanan 28, kırmızı ışık ihlali yapan 8, alkollü araç kullanan 10, ışık donanımından 1, yüksek ses müzik dinlemekten 2, emniyet kemeri takmamaktan 3, sigortasız araç kullanmaktan 6 ve diğer maddelerden 138 adet olmak üzere toplam 382 sürücüye cezai işlem uygulandı. 28 araç trafikten men edildi, 9 sürücü belgesi geri alındı. Maddi hasarlı 3, yaralanmalı 5 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 5 kişi yaralandı. - KÜTAHYA
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında faaliyet gösteren Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri, 01 Ocak-31 Mart tarihleri arasında hırsızlık, mala zarar verme, öldürme, uyuşturucu madde ve trafik kazaları gibi 160 olayın aydınlatılmasını sağladı. Ekipler, parmak izi, biyoloji, kimya, iz inceleme ve balistik konularında teknik inceleme yaparak suçluların izlerini tespit etmeye devam ediyor.
Bursa Mudanya ilçesinde bulunan Şafak apartmanının zemin katında sobadan kaynaklı çıkan duman, yangın alarmının devreye girmesiyle hızlı müdahale ile felaketin önüne geçildi. Evde bulunan görme engelli bir vatandaş da kurtarıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağlamaktadır.
Tekirdağ Çorlu'da devriye gezen polis ekibinin dur ihtarına uymayan otomobil, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından kaza yaptı. Araçtan inip yaya olarak kaçan 3 şahıs, dere kenarında yaşanan nefes kesen kovalamaca sonrası yakayı ele verdi. Çalıntı kaydı bulunan kazalı araç olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına kaldırıldı. Gözaltına alınan A.İ. S.K. ve G.D. emniyete götürüldü. 3 şüphelinin GBT sorgulamasında çeşitli suçlardan dosyalarının bulunduğu ortaya çıktı.
Tekirdağ Çorlu'da devriye gezen polis ekibinin dur ihtarına uymayan otomobil, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından kaza yaptı. Araçtan inip yaya olarak kaçan 3 şahıs, dere kenarında yaşanan nefes kesen kovalamaca sonrası yakayı ele verdi. Şüphelilerin çeşitli suçlardan dosyalarının bulunduğu belirlendi.
Bursa'da bir genç, babasıyla yaşadığı tartışma sonrası kardeşini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna olan genç, babasının gelmesiyle gözaltına alındı. Genç, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildikten sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Zonguldak'ta yanmış halde bulunan Afgan maden işçisinin cesedinin otopsi raporunda böbreğin bulunamadığı belirtilerek, böbrek ticareti şüphesi ortaya çıktı. Avukat, böbreğin nerede olduğunun tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan dava açıldı.
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan definecilerin bulunduğu mağara çöktü. Göçük altında kalan 3 defineci hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, mağarada yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir okulda merdivenden düşen 12 yaşındaki kız öğrenci hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kars'ın Kağızman ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetleri deşifre edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman Akçay köyü kırsal alanında durdurdukları 2 şüphelinin üzerinde ve evlerinde yaptıkları aramalarda toplamda 60 gram metamfetamin ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Hatay'da asrın felaketinde binlerce insanın hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans ile ilgili dava, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmayla başladı. Rezidansın müteahhidi ve bazı vatandaşlar duruşmaya katıldı.
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