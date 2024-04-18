Kütahya'da 382 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Kütahya'da 382 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Kütahya\'da 382 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, hız ihlali, camı filmli araç kullanma, muayenesiz araç kullanma, sürücü belgesiz araç kullanma, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma, ışık donanımı eksikliği, yüksek ses müzik dinleme, emniyet kemeri takmama, sigortasız araç kullanma ve diğer maddelerden toplam 382 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca 28 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü belgesi geri alındı. Bu süreçte meydana gelen trafik kazalarında ise 3'ü maddi hasarlı, 5'i yaralanmalı olmak üzere toplam 8 kaza yaşandı ve 5 kişi yaralandı.

18.04.2024 08:07  Güncelleme: 08:09
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Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerinin yapmış olduğu denetimlerde toplam 382 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 28 araç trafikten men edildi, 9 sürücü belgesi geri alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerinin yapmış olduğu denetimlerde, hız ihlali yapan 163, camı filmli araç kullanan1, muayenesiz araç kullanan 22, sürücü belgesiz araç kullanan 28, kırmızı ışık ihlali yapan 8, alkollü araç kullanan 10, ışık donanımından 1, yüksek ses müzik dinlemekten 2, emniyet kemeri takmamaktan 3, sigortasız araç kullanmaktan 6 ve diğer maddelerden 138 adet olmak üzere toplam 382 sürücüye cezai işlem uygulandı. 28 araç trafikten men edildi, 9 sürücü belgesi geri alındı. Maddi hasarlı 3, yaralanmalı 5 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 5 kişi yaralandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da 382 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 382 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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