Kütahya\'da 382 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Kars'ta Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kars'ın Kağızman ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetleri deşifre edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman Akçay köyü kırsal alanında durdurdukları 2 şüphelinin üzerinde ve evlerinde yaptıkları aramalarda toplamda 60 gram metamfetamin ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.