Kütahya'da Üvey Babasını ve Annesini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Kütahya'da annesini ve üvey babasını öldüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün Meydan Mahallesi Meltem Sokak'ta 19 yaşındaki Mert F.Ş., üvey babası Ünal Koçer (53) ile annesi Sevgi Koçer Şenol'u vurduktan sonra polis ekiplerine ihbarda bulunmuş ve olay yerine gelen polis ekipleri iki şahsı kanlar içeresinde bulmuştu. Dubleks dairenin üst katına çıkıldığında sağlık kuruluşunda ebe olarak çalışan Sevgi Koçer (48) ve kuaför Ünal Koçer'i (53) ateşli silahla öldürüldüğü belirlenmişti.

Olaydan sonra gözaltına alınan ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren şüpheli Mert F.Ş., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA