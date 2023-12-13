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Kütahya'da uyuşturucu ile yakalanan firari tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu ile yakalanan firari tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ile yakalanan ve hakkında Uyuşturucu Madde Ticaretinden 13 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası ile aranması olan açık cezaevi firarisi hükümlü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ele geçirildi ve firari şahıs tutuklandı.

Kütahya\'da uyuşturucu ile yakalanan firari tutuklandı
13.12.2023 - 09:52,
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Kütahya'da uyuşturucu ile yakalanan ve hakkında Uyuşturucu Madde Ticaretinden 13 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası ile aranması olan açık cezaevi firarisi hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu şehir girişinde şüphe üzerine durdurulan ticari araç ve içerisindeki şahısların üzerinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen adli işlemler sonucu ikamet aramalarında,

paketler halinde 109,45 gram sentetik kannabinoid, 1,76 gram metamfetamin ve aparatı, 9 adet cam tüp içerisinde toplamda 272,81 gram likit sentetik kannabinoid, 2 blister halinde 23 adet sentetik ecza ve 3 adet plastik kutu içerisinde toplamda 38,05 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan açık cezaevi firarisi ve uyuşturucu madde ticaretinden 13 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası ile aranması olan M.G. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da uyuşturucu ile yakalanan firari tutuklandı - Son Dakika
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