Kuyumcu Dolandırıcılığı: İmitasyon Altınlar Şok Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kuyumcu Dolandırıcılığı: İmitasyon Altınlar Şok Yarattı

Kuyumcu Dolandırıcılığı: İmitasyon Altınlar Şok Yarattı
01.10.2025 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'deki kuyumcu, topladığı altınlarla kayıplara karıştı; mağdurlar vitrine saldırdı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir kuyumcu, yatırım amacıyla çevresinden topladığı altınlarla kayıplara karıştı. Kuyumcunun önünde toplanan mağdurlar, kepenkleri kırarak vitrindeki bilezikleri almak için adeta birbiriyle yarıştı. Ancak vitrindeki altınların imitasyon olduğu öğrenildi.

İstanbul'da sıra dışı bir olay meydana geldi. Bahçelievler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dükkanı bulunan Umut U. isimli kuyumcu, iddiaya göre çevredeki esnaf ve müşterilerden yatırım amacıyla topladığı altınlarla kayıplara karıştı.

MÜŞTERİLER ŞOK OLDU

Kuyumcuya ulaşamayan müşterileri, dükkanın önüne gelince şok yaşadı. Kepenklerin kapalı olduğunu gören vatandaşlar, dolandırıldıklarını anladı.

KEPENKLERİ KIRIP, KUYUMCUYU YAĞMALADILAR

Kuyumcu önünde toplanan mağdurlar, bir süre sonra kepenkleri kırarak içeri girdi. Vitrinde bulunan bilezikleri adeta yağmalayan mağdur vatandaşlar, aldıkları takıların imitasyon olduğunu gördü.

İMİTASYON ÇIKTI

Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların şikayetlerini dinleyen polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.

"100 KİŞİDEN FAZLA MAĞDUR VAR"

Kuyumcuya 250 gram altın veren Türkan Sadık isimli vatandaş, "Altınlarımızın hepsini aldı götürdü. 250 gram altınım vardı. Evine gittim evinde kimse yok. Dünden beri ulaşamıyoruz. Şu an 100 kişiden fazla mağdur var. Herkesin parasını aldı gitti" dedi.

"HERKESİN PARASINI ALIP KAÇMIŞ"

Kuyumcunun altınları alıp kaçtığını söyleyen Faruk Yalman isimli mağdur ise, "106 bin TL para verdim. 3 tane ajda bilezik alacağım vardı. 'Çarşamba günü gel al' dedi. Herkesin altınını parasını almış kaçmış. 3 gündür ulaşamıyorum kendisine. Burada mağdur olan 10-15 kişi var. Birinin 10 milyon TL, birinin 5 milyon TL, biri arabasını satıp vermiş. Herkesin parasını alıp kaçmış. Bulunmasını istiyoruz. Yaklaşık 6-7 yıldır buradan alışveriş yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Dolandırıcı, İnceleme, istanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuyumcu Dolandırıcılığı: İmitasyon Altınlar Şok Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolculara küsen otobüs şoföründen olay hareket Ne kadar dil döküldüyse de nafile Yolculara küsen otobüs şoföründen olay hareket! Ne kadar dil döküldüyse de nafile
Divriği Havaalanı’na 84 yıl sonra ilk uçak indi Divriği Havaalanı'na 84 yıl sonra ilk uçak indi
Bursa’da kuraklık krizi 10 gün boyunca 6 ilçede su kesintisi yaşanacak Bursa'da kuraklık krizi! 10 gün boyunca 6 ilçede su kesintisi yaşanacak
Evdeki tartışma kanlı bitti Genç kadın korkunç halde bulundu Evdeki tartışma kanlı bitti! Genç kadın korkunç halde bulundu
Jhon Duran Fenerbahçe taraftarını çıldırttı Jhon Duran Fenerbahçe taraftarını çıldırttı
Fethiye’yi sel vurdu Ölüdeniz Çarşısı’nda yollar göle döndü Fethiye'yi sel vurdu! Ölüdeniz Çarşısı'nda yollar göle döndü

17:18
AK Partili Nasıroğlu hemşerilerine müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor
AK Partili Nasıroğlu hemşerilerine müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor
16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Meclis’te sürpriz görüşme İşte o tarihi fotoğraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf
15:21
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, tahliye edildi
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, tahliye edildi
15:16
Bakan Tunç’tan yeni yargı paketi açıklaması: Cezalar artırılacak
Bakan Tunç'tan yeni yargı paketi açıklaması: Cezalar artırılacak
15:15
Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti
Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti
14:38
Erdoğan’dan MHP ve DEM Parti’ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2025 17:52:54. #7.12#
SON DAKİKA: Kuyumcu Dolandırıcılığı: İmitasyon Altınlar Şok Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.