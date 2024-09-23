Kuyuya Düşen 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kuyuya Düşen 3 Kişi Yaralandı

Kütahya'da kuyu çalışmasında karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

23.09.2024 20:12
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eşen köyünde evlerinin önünde yaptıkları kuyu çalışmasında kuyuya düşen 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eşen köyünde evlerinin önünde yaptıkları su kuyusu için 13 metre aşağı inen S.Ü., su tahliyesi için kullandıkları su motorundan çıkan gazdan etkilenerek baygınlık geçirdi. Bunu gören baba D.Ü. ve diğer oğlu F.Ü. da, kuyuda mahsur kalan S.Ü.'yü kurtarmak için indikleri kuyuda karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendi. İhbar üzerine belirtilen adrese jandarma, AFAD, maden kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 13 metre derinlikte bulunan baba ve oğullarını uzun çalışmalar sonucu kuyudan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne, buradan da Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Eskişehir'e sevk edilen baba ve 2 oğlunun durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuyuya Düşen 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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