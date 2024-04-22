Kuzey Kore'nin fırlattığı füze Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştü

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Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine doğru fırlattığı balistik füze Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştü.

Nükleer silah ve balistik füze programını tüm hızıyla sürdüren Kuzey Kore'den bölgede gerilimi artıracak bir adım daha geldi. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yerel saat ile 15.03'te Japon Denizi istikametine doğru balistik füze fırlattığı bildirildi. İlk belirlemelere göre, füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi. Japonya hükümeti ise, bilgi toplamak ve hasar tespiti yapmak üzere başbakanlık bünyesinde kriz masası kurulduğunu duyurdu.

Güney Kore doğruladı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin türü tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığı kaydedilirken, detaylı analiz çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Pyongyang yeni silahlarını test etmişti

Kuzey Kore, son olarak 19 Nisan'da "Hwasal-1 Ra-3" stratejik seyir füzesi için tasarlanan süper büyük savaş başlığı ile "Pyoljji-1-2" adlı yeni tip uçaksavar füzesini başarıyla test ettiğini duyurmuştu. Pyongyang'ın adımı, Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik endişelerini artırmıştı. - TOKYO