Liseli Büşra'nın öldüğü servis faciasında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Liseli Büşra'nın öldüğü servis faciasında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Zonguldak'ta 2022 yılında öğrenci servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu lise öğrencisi Büşra Akın'ın hayatını kaybettiği 18 öğrencinin de yaralandığı kazayla ilgili 3 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

05.07.2024 20:49
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Liseli Büşra'nın öldüğü servis faciasında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2022 yılında öğrenci servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu lise öğrencisi Büşra Akın'ın hayatını kaybettiği 18 öğrencinin de yaralandığı kazayla ilgili 3 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklardan şoför Fikret B. (67), araç sahibi Ramazan A. ve babası Müslüm A. hazır bulundu. Duruşmada kazada yaralanan öğrenciler Senanur O. ile Kumsal O. ile taraf avukatları da yer aldı.

Kaza sonrası tedavisi nedeniyle İstanbul'a taşınmak zorunda kaldığını anlatan mağdur öğrenci Senanur O., sanıklardan şikayetçi oldu. Davaya katılmak istediğini ifade eden Senanur O., "Kaza anına ilişkin çok bir şey hatırlamıyorum. Kazadan sonra tedavilerim bitmedi, hala devam ediyor. Ayrıca tedavime burada devam edemediğim için İstanbul'a taşınmak zorundayım. Kazadan dolayı ağrılarım ve acılarım devam ediyor. Biz zaten 1-2 yıldır sürekli servisi değiştirmeye çalışıyorduk. Bir kere değil, birkaç defa servis aracının değişmesi hususunda Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe yazmıştık. Bize hiçbir şekilde geri dönüş yapılmadı. Servis gitmemesi gereken ve trafiğe kapalı olan yollarda gidip geliyordu. Ayrıca hiçbir güvenliğimiz yoktu. Emniyet kemeri bozuk olduğu için takamıyorduk. Ayrıca çoğu koltuk da kırıktı" dedi.

Mağdur öğrenci Kumsal O. da kazadan sonra çarpmaya bağlı olarak ayağında yırtık ve kitleler oluştuğunu ifade ederek, "Yakında tekrar kontrolüm var. Ameliyat olma durumum var" dedi.

Katılanların avukatı Osman Yayla, tutuksuz sanık olan şoför Fikret B.'nin kaza sırasında hastalığının olmadığına inandıklarını ifade ederek, "Biz bu hususta raporun aldırılmasının gerekmediğine, o an için bir rahatsızlığının olmadığına inanıyoruz. Zira olay oluş ve öğrencilerin beyanları bu yöndedir. Ayrıca önceki beyanlarımızda da belirttiğimiz üzere sanıkların tutuklanmasını talep ederiz" ifadelerine yer verdi.

Yayla ve diğer müştekilerin avukatları da sanıkların tutuklu yargılanmasını istedi.

Sanığın avukatı hurda aracı istedi

Sanık R.A.'nın avukatı, kazadan sonra araca tedbir konulduğunu ve araç üzerindeki incelenecek başka bir durumun söz konusu olmadığını ileri sürerek sanığa teslim edilmesini istedi. Sanık avukatı, "Müvekkilin zararları nasıl giderilecek? Hem içeride hem dışarıda saldırıya uğruyor. Aracın iadesi talep edilmiş, araç verilmesin diye dilekçe veriyorlar. Sürekli vergi geliyor" dedi.

Mahkeme, sanıkların tutuklanmalarına yönelik taleplerin önceki duruşmalarda belirtilen gerekçeler nedeniyle reddedilmesine karar verdi. Araç üzerinde yeniden inceleme yapılmasını gerektirecek durumun bulunmadığı nedeniyle sahibi R.A.'ya iade edilmesine karar verdi. Sürücü F.B.'nin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan rapor sonucunun beklenmesi için duruşma ileri tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Mahkeme, Kaza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Liseli Büşra'nın öldüğü servis faciasında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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