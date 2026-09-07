Lübnan'da İsrail saldırısında 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kfar Reman kasabasına gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İsrail güçleri gece boyunca Lübnan'ın güneyine yoğun saldırılar düzenledi. Nebatiye kentine bağlı Kfar Reman kasabasında yerleşim yerini hedef alan İsrail ordusu, 2'si bebek 11 kişinin ölümüne neden oldu. Lübnan merkezli al-Manar televizyonu, kurtarma ekiplerinin enkazdan 10 yaralı çıkardığını ve diğer kişilere ulaşmak için arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.