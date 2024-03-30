Lüks otomobil alev alev yandı, sürücü son anda canını kurtardı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki lüks otomobil alev alev yandı, sürücü son anda canını kurtardı.
İstanbul- İzmir otoyolu Gemlik Sanayi kavşağında, Ukraynalı sürücünün kullandığı Tesla marka elektrikli otomobil, bir anda alev aldı. Sürücü otomobilden son anda çıkarak canını kurtarırken, otomobil alev topuna dönerek kül oldu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.
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Elazığ'ın merkez üssü olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 03.25'te gerçekleşti ve yaklaşık 14 kilometre derinlikte oldu. Deprem sonucunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, deprem Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Batman illerinde de hissedildi.
Elazığ'ın merkez üssü olan 4.7 büyüklüğündeki deprem, saat 03.25'te meydana geldi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, deprem Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Batman illerinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezde saat 03:23'te 4.7 büyüklüğünde ve 13.83 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, gelişmeleri takip ettiğini duyurdu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı olay, Yenigün Mahallesi Hasırcılar Caddesi üzerinde meydana geldi.
Çankırı'nın merkezinde bulunan Yamaç sokakta bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından cenaze namazı düzenlenecek.
Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede işçilerin kaldığı 3 katlı konteyner yatakhanede çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yatakhanede kalan 461 işçi yara almadan kurtulurken olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Vali Osman Varol, yangının çatıdan elektrik kaynaklı olduğunu belirtirken, herhangi bir yaralı veya can kaybının olmadığını açıkladı.
Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede bulunan 3 katlı konteyner yatakhanede çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yatakhanede kalan 461 işçi yara almadan kurtulurken olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Vali Osman Varol, yangının çatıdan elektrik kaynaklı olduğunu belirterek, işçilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığını açıkladı.
Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangın devam ediyor. Yangın sırasında içeride bulunan işçiler kendilerini dışarıya atarken, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halinde olan bir tırın elektrik arızası sonucu çıkan yangın sonucunda tırın kupası kullanılamaz hale geldi. Sürücü olayı yara almadan atlattı ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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