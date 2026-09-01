Zeytinköy\'de Uyuşturucuya Büyük Darbe: Huzur Hakim

Antalya'da sokaklarında bir zamanlar uyuşturucu satıcıları ve madde bağımlılarının gezdiği, durumdan rahatsız olan mahalle sakinlerinin sopalarla madde bağımlısı ve satıcıları kovaladığı Zeytinköy'de (Yeşildere Mahallesi) Antalya Emniyeti'nin mahallenin merkezine kurduğu mobil karakol sonrası aradan geçen 1 yılda önemli yol katedildi.

Antalya'nın ismi uyuşturucu ile anılan halk arasında Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde emniyetin torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ve madde bağımlılarına yönelik yönelik peş peşe yaptığı operasyonlarla uyuşturucuyla mücadelede önemli başarılara imza atıldı. Aralık ayında Antalya başta olmak üzere 17 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 519 şüpheli şahıstan 472'si tutuklandı. Zeytinköy'ün merkezine Antalya Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil karakol, arttırılan personel ve devriye sayısının yanı sıra yüz tanıma teknolojisinin de kullanıldığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile dronlar bölgedeki uyuşturucu ile mücadelede etkin rol oynadı.

Son 3 ayda verilerde gözle görülür değişim

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Zeytinköy Alan Denetimi çalışmalarında Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Yeşildere ve çevresini kapsayan 3 mahallede uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda toplam 137 olayda 139'u uyuşturucu ticaretinden olmak üzere 190 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 79'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son 3 ay içerisinde Yeşildere, Gebizli, Kızılarık ve Doğuyaka mahallelerini kapsayan operasyonlarda elde edilen uyuşturucu madde rakamlarında önceki yıllara oranla gözle görülür bir düşüş olduğu dikkat çekti. 3 aylık dönemde 18,80 gram esrar, 64,83 gram eroin, 157,15 gram kokain, 5 bin 847 adet sentetik ecza, 238 bin 128 kullanımlık bin 66 adet A4 olarak tabir edilen sentetik kannabionid, 2 bin 86 adet ecstasy ve 1 kilogram 866 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

"Sokaklarda bayılanlar, ölenler oluyordu"

Bir zamanlar mahalle sakinlerinin ellerinde sopalarla torbacı ve madde bağımlısı kovaladığı Zeytinköy'de gece ve gündüz Antalya Emniyeti'nin çeşitli birimlerinden oluşturulan toplam 200'ün üzerinde personel 24 saat denetimlerini sürdürüyor. 15 yıldır Zeytinköy Mahallesinde oturduğunu belirten vatandaşlardan Birol Yikrik, "15 yıldır bu mahallede oturuyorum, Yeşillere mahallesinde. 2867 Nolu sokakta ikamet etmekteyim. Buraya 15 yıl önce geldim. Bizim sitemizde yaşadığımız bir problem olmuştu. Müteahhitle toprak sahipleri arasında bir sorun yaşanmıştı. Burası inşaat olarak kapatılmıştı. Elektrik ve susuz kaldık burada. O dönemde inşaat halinde olduğu için bölgede uyuşturucu kullanan bütün gençlerin hepsi buraları gelip kullanıyordu. İçeride bayılanlar, ayılanlar, ölenler oldu hatta" dedi.

"Kontroller arttı, huzur ortamı sağlandı"

Geçtiğimiz yıla kadar mahalle sakinlerinin kendi imkanları ile uyuşturucu kullanan ve satanlara karşı mücadele etmeye çalıştığını anlatan Yikrik, mahallenin merkezine kurulan Mobil Karakol sonrası sıklaşan denetim ve operasyonlar sonucu mahallede huzur ve güven ortamının eskiye oranla büyük aşama sağlandığını vurguladı. Yikrik, "Biz onları kendi imkanlarımızla burada site sakinleriyle beraber çıkartmaya çalıştık, kovaladık, mücadele verdik. Bir şekilde biraz uzaklaştırmaya başladık ama bitiremedik. Bizim burada karakolumuz yoktu. Mobil karakol getirdiler, kurdular. Bölgeden uzaklaşmaya başladı burada yaşayan, uyuşturucu kullanan kesim. Onların sayesinde burada kontroller arttı. Parklarda kimlik sorguları, üst baş aramaları gerçekleştirildi. Doğal olarak bizim için huzurlu bir yaşam alanı oluşmuş oldu. Operasyonlar daha çok sıklaşmış oldu. Helikopter sesleriyle uyandık sabahları bizi biraz etkiledi ama tabii ki yine bizim huzurumuz içindi. Başardılar da sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

"Artık huzurlu bir şekilde yaşıyoruz"

Zeytinköy'ün çok büyük bir değişime uğradığını söyleyen Yikrik, "Hatta emniyet müdürümüzü bazı geceler burada tek başına yürürken görüyoruz. Onun sayesinde biraz buralar derlendi toplandı. Çok büyük gelişmeler oldu burada. Artık çocuklarımızı ekmek almaya gönderebiliyoruz. Rahatlıkla okullarına gidip gelebiliyorlar. Daha önceden böyle bir şeyin imkanı yoktu. Artık huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Sokakta yürüyen suça meyilli insan portföyü daha da azaldı doğal olarak. Suç oranında baya bir düşüş oldu. Mesela o yıllarda 10-15 yıl önce bahsettiğimiz dönemlerde binaların içlerine bizim sitemizin içlerine giren hırsızlar oluyordu. Tabii kullanmış oldukları uyuşturucu maddenin etkisiyle bunlardan arınmış olduk. Burada büyük bir fark var büyük bir gelişme var. Bunu gözümüzle takip edebiliyoruz, içindeyiz yaşayabiliyoruz. Burada büyük bir değişim var suç oranında azalma var. Bayağı bir operasyon gerçekleştirildi. Zaten en son operasyonda 400-500 kişiyi aynı anda aldılar. Suç oranı düştüğü, operasyonlar çoğaldığı için daha huzurlu bir hale geldi mahalle" şeklinde konuştu.

"Sokaklar daha güvenli"

Esra Özdemir ise özellikle geceleri Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun mahallenin tüm sokaklarını ekibi ile birlikte gezmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu bölgeyi sadece emniyet geldikten sonra değil öncesinden de biliyorum. Öncesinden de bildiğim için şu andaki aradaki farkı bariz görüyorum. Yaklaşık bir yıl önce de burada daire aldım. Daireyi alırken herkes bana deli dedi. Ama emniyetin buraya gelip de bir takım çalışmalar yapacağını biliyordum. Çok güvendim, bugün de o güvenimin boşa çıkmadığını gördüm. Hatta dün gece saat ikide emniyet müdürümüz tam da buradan geçti ekibiyle beraber. Kendisini sokaklarda gördükçe çok mutlu oluyoruz. Emniyet buraya yerleşmeden önce sokaklarda bağımlı arkadaşlarımız her yerlerde hatta şu anda durduğumuz bölgede en az 8-10 kişi yatıyordu. Uyuşturucu kullanıyordu. Burada oturan bu tür şeylerle alakası olmayan insanların huzursuz olmasına sebep oluyordu. Emniyetin geldiği ilk zamanları çok ciddiye almadı burada insanlar. Her zamanki gibi bir çalışma olacak, bakacaklar gidecekler, bize dokunmayacaklar gibi bir şeyler hissedildi. Ama şu anda yapılan çalışmalar o kadar ciddi. Mesela bizim binamızın bahçesinde dahi çevik kuvvetten arkadaşlar, bekçi arkadaşlar geliyorlar. Mesela kendi binamda bu uyuşturucuyu satan arkadaşlar da görüyordum, 20-30 kişi merdivenlerde oturuyordu. Şu anda binamız tertemiz eve huzurla girebiliyorum. Gece saat 2'de 3'te de geldiğim oluyor. Elimi kolumu sallaya sallaya tek başıma istediğim gibi evime girip çıkabiliyorum. Sokaklar kesinlikle daha güvenli. Bu işi yapan, gençleri de bu illete bulaştıran insanların da artık burada bu işi çok uzun zaman götüremeyeceklerini anladıklarını düşünüyorum" dedi.

"Suç oranı neredeyse sıfıra indi"

Mahallede uyuşturucu kullanımı ve satışının bitme noktasına geldiğini söyleyen Yeşildere Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş de, "Burada devletimiz zaten mücadele yapıyordu ama yollar, sokaklar açık değildi. İşte burada yolların açılmasında bir çalışma başlatıldı. Metruk yapılar ve uyuşturucuyla mücadelede polis merkezinin gelmesiyle burasının düzenli sağlandı. Bir yıl önce bağımlılar ve satıcılar vardı, satıcıların tamamı cezaevine atıldı. Bağımlıların bir kısmı da cezası olan cezaevine gitti, devletimiz toparladı. Şu an mahallede bence uyuşturucu bitme noktasında geldi yani, sıfır noktalara inmek üzere. Burada belediyelerimizden katkısı oldu, metruk yapılarının yıkılmasında onlar da rol oynadı. Mahalle şu an huzurlu, güvenli bir mahalle oldu. Devlet burada 24 saat çalıştığı için buralar terk ediliyor. Burada suç oranı hemen hemen sıfıra indi. Bizim yıllardır beklediğimiz buydu. Kamusal alanlar, karakol binamız yapılınca burası her şey değişti" ifadelerini kullandı.