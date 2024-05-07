Malatya'da araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şahıslara operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şahıslara operasyon: 11 gözaltı

Malatya\'da araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şahıslara operasyon: 11 gözaltı

Malatya merkezli 6 ilde ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını başka araçlarla değiştiren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda, 6 Şubat depreminde hasar alan araçların motor ve şase numaralarının değiştirildiği tespit edildi. Operasyon, Malatya, İstanbul, Bursa, Isparta, Hatay ve Afrin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

07.05.2024 20:29  Güncelleme: 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya merkezli 6 ilde ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını başka araçlarla değiştiren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 6 Şubat depreminde ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelen araçların motor ve şase numaralarını hacizli, çalıntı veya yurtdışından getirilen bire bir aynı model ve marka araçlarla değiştirerek, bu araçları piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan zanlıların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. 6 ay süren teknik ve fiziki takipte, şüpheliler adına kayıtlı toplam 267 araçtan 47'sinin şasi ve motor numaralarının değiştirildiği tespit edildi. Malatya, İstanbul, Bursa, Isparta, Hatay illerinde 10, Suriye'nin Afrin kentinde ise zanlı 1 düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, Isparta, Malatya, Hatay, Bursa, Afrin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şahıslara operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 İstanbul’da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti
19:10 TBMM’de “1400 sene“ tartışması CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
18:51 Netanyahu İsrail’in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı
18:38 KDV oranları artırılacak mı Bakanlıktan açıklama var KDV oranları artırılacak mı? Bakanlıktan açıklama var
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
19:41 Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:23 Türkiye’den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli Türkiye'den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli
18:20 Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
17:47 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
17:46 Kalbine stent takılan Nebahat Çehre’nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 20:38:49. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şahıslara operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement