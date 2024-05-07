Malatya'da change operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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Malatya'da change operasyonu: 11 gözaltı

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Malatya merkezli 6 kentte düzenlenen change operasyonunda, 6 Şubat depreminde ağır hasar alan araçların motor ve şase numaralarını değiştirerek piyasaya süren ve haksız kazanç sağlayan 11 zanlı gözaltına alındı. Altı ay süren takip sonucunda 47 aracın change yöntemiyle değiştirildiği tespit edildi.

07.05.2024 20:53
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Malatya'da change operasyonu: 11 gözaltı

MALATYA - Malatya merkezli 6 kentte düzenlenen change operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, 6 Şubat depreminde ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelen araçların motor ve şase numaralarını hacizli, çalıntı ve yurtdışından getirilen bire bir aynı model ve marka araçlar üzerinde change işlemi yaparak bu araçları piyasaya süren ve bu yolla haksız menfaat,kazanç sağlayan zanlıların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Altı ay süren teknik ve fiziki takip sonrası şüpheliler adına kayıtlı toplam 267 araç içerisinde 47 aracın change yöntemi ile değiştirildiği tespit edilirken, İstanbul, Bursa, Isparta, Hatay illerinden 10, Suriye - Afrin kentinden ise zanlı 1 düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Malatya\'da change operasyonu: 11 gözaltı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da change operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

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