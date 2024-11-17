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Malatya'da devrilen tırın altında kalan 2 polisten biri şehit oldu

MALATYA - Malatya'da, sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen tır altına aldığı 2 trafik polisini metrelerce sürükledi. Feci kazada polis memurlarından biri şehit olurken diğeri ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Adıyaman Karayolu Doğanşehir Tatari Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen A.Ç. idaresindeki 02 EC 806 plakalı saman yüklü tır sürücünün kontrolünden çıkarak bölgede meydana gelen bir başka kazaya müdahalede bulunan Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polislerin üzerine devrildi. Feci kazada altına aldığı polis memurlarını metrelerce sürükleyen araç bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, polis, sağlık ile itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada, araç altında kalan polis memurlarından Lütfü Beykoz şehit olurken, diğer polis memuru Mehmet Hanifi Türkmen ise yaralandı.

Yaralı polis memuru uzun uğraşlar sonrası bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazada şehit olan polis memurunun yarın İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.