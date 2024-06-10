Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

10.06.2024 09:17
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Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Hacı Haliloğlu Çiftliği mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Hüseyin Pekel (40) idaresindeki 34 ANP 013 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak geçtiği karşı şeritte bekleme yapan F.D. yönetimindeki 44 AAC 783 plakalı araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte R.A., E.A. ile N.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, Hüseyin Pekel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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