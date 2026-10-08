Malatya'da iki mahallede silahla yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Malatya'da iki mahallede silahla yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı

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Malatya\'da iki mahallede silahla yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gece yarısı Zafer ve Orduzu mahallelerinde husumetli kadınlar arasında silahlı kavga çıktı ve 2 kadın yaralandı. Yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Malatya'da husumetli kadınlar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kadın yaralandı.

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi Zafer ve Orduzu mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan G.T., Ç.K. ve Z.Y. görüşmek amacıyla Zafer Mahallesi'nde bir araya geldi. Burada Z.Y., Ç.K.'yi tabanca ile yaraladı. Z.Y. daha sonra Orduzu Mahallesi'ne geçerek G.T.'yi de silahla yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Olayların ardından kaçan Z.Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA
Battalgazi3. SayfaGüvenlikMalatyaGüncelOrduzuKavgaSon Dakika

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